Полиция Мурманска закончила проверку по массовой потасовке в новогоднюю ночь
В целом новогодняя ночь в Мурманске прошла спокойно, разве что на балконе одной из квартир случился пожар, да в панорамном баре на улице Буркова произошла массовая потасовка.
Напомним, здесь с 31 декабря на 1 января отдыхало много компаний. Две из них не смогли отмечать дружно и весело. Между молодыми людьми завязалась ссора, после, уже на улице, от слов перешли к кулакам. Причем вовлеченными в конфликт оказались и девушки. К бару срочно вызвали сотрудников полиции.
По факту случившегося была начата проверка, но оказалось, что нужны в ней нет.
- Проверка уже закончена, так как заявлений от участников конфликта в полицию не поступило, претензий друг к другу они не имеют, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
Стоит отметить, что по официальной информации, столкновение двух компаний на работе бара не сказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU