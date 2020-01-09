2020-01-09T13:52:16+03:00
Происшествия

Полиция Мурманска закончила проверку по массовой потасовке в новогоднюю ночь

Ее участники оказались очень миролюбивыми
Мария ПАШЕНКОВА
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На работе бара инцидент никак не сказался. Фото: inyourpocket.comНа работе бара инцидент никак не сказался. Фото: inyourpocket.com
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В целом новогодняя ночь в Мурманске прошла спокойно, разве что на балконе одной из квартир случился пожар, да в панорамном баре на улице Буркова произошла массовая потасовка.

Напомним, здесь с 31 декабря на 1 января отдыхало много компаний. Две из них не смогли отмечать дружно и весело. Между молодыми людьми завязалась ссора, после, уже на улице, от слов перешли к кулакам. Причем вовлеченными в конфликт оказались и девушки. К бару срочно вызвали сотрудников полиции.

По факту случившегося была начата проверка, но оказалось, что нужны в ней нет.

- Проверка уже закончена, так как заявлений от участников конфликта в полицию не поступило, претензий друг к другу они не имеют, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Стоит отметить, что по официальной информации, столкновение двух компаний на работе бара не сказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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