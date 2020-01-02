Новогодняя ночь в одном из баров Мурманска закончилась массовой потасовкой

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:59:15+03:00

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Градус веселья в новогоднюю ночь легко может уйти в минус, если перебрать со спиртным. Вот и в панорамном баре Manila встреча 2020-го была не безобласной.

Как рассказали в соцсетях свидетели, две компании не смогли мирно отмечать в одном помещении. Кому-то показалось, что другой не так посмотрел, другому, что на него повысили голос. И понеслась...

- Звонок о том, что между посетителями заведения на улице Буркова произошел конфликт, поступил по "02" 1 января около 7.00. На место прибыли сотрудники полиции. На работу заведения инцидент не повлиял. Пока установлено, что в ходе словесного конфликта, молодые люди применили друг к другу физическую силу. Характер травм и степень вреда здоровью будет установлена в результате экспертизы, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

В данный момент проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU