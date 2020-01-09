2020-01-09T10:28:00+03:00
Общество

Мурманская область попала в список регионов, где хуже всего на Новый год обращались с огнем

Заполярье подвел пожар на балконе
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманске 1 января тушили балкон.В Мурманске 1 января тушили балкон.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Во время веселья в новогоднюю ночь важно не забывать о безопасности. Гирлянды, зажженные свечи, бенгальские огни, фейерверки, - все они могут стать причиной пожара. Напомним: 2 января в квартиру жителей Мурмашей едва не залетели искры от пиротехники - хорошо, что северяне вовремя закрыли окна.

Но все же в новогоднюю ночь случился пожар на балконе. Что вывело Мурманскую область в Топ регионов по неосторожному обращению с огнем в праздники.

По данным МЧС, всего на январских каникулах произошло 10 пожаров.

- Большинство произошло в результате неосторожного обращения с петардами в новогоднюю ночь. В основном загорания были зафиксированы на балконах и лоджиях, куда залетали отдельные заряды. В тоже время в Железногорске Красноярского края и Казани в результате таких нарушений случились пожары в квартирах, - пояснили в министерстве.

Так, Мурманская область попала как раз в число регионов, где тушить пришлось балконы. Также в МЧС региона отметили, что традиционно выросло число возгораний в мусоропроводах и мусорках - это одна из плохих примет праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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