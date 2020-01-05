Жители Мурмашей успели закрыть окна квартиры за несколько минут до залетания к ним фейерверка

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:40:17+03:00

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Фейерверки - это, конечно, красиво, но еще и очень опасно. Поэтому пусть лучше этим делом занимаются профессионалы. Увы, многие северяне на Новый год так хотят устроить залпы, что забывают о правилах безопасности.

Наглядный случай произошел в Мурмашах на улице Энергетиков. Здесь около 21.25 2 января у дома №23 веселая компания из взрослых и детей запускала фейерверк. Но разместила его очень близко к многоэтажке. Как итог - огни полетели прямо в окна квартир.

- Соседи, к которым в окна полетел фейерверк, стали кричать им. Те, кто запускал, извинились, быстро собрались и уехали. Мы их не знаем. Мы были в шоке от происходящего, потом, когда опомнились, их уже след простыл, - рассказала "КП" жительница поселка Евгения Таранова.

К ним огонь чуть не залетел в одну из комнат. Семье повезло, что минут за пять до случившегося взрослые успели закрыть окно, а то пожар был бы неминуем. Искры стали биться о стекла, после этого дети боялись заходить в комнату.

На место пришли сотрудники полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/753268" frameborder="0"></iframe> Опасный фейерверк в Мурмашах.Видео: Евгения Таранова

ИСТОЧНИК KP.RU