Жители Мурмашей успели закрыть окна квартиры за несколько минут до залетания к ним фейерверка
Фейерверки - это, конечно, красиво, но еще и очень опасно. Поэтому пусть лучше этим делом занимаются профессионалы. Увы, многие северяне на Новый год так хотят устроить залпы, что забывают о правилах безопасности.
Наглядный случай произошел в Мурмашах на улице Энергетиков. Здесь около 21.25 2 января у дома №23 веселая компания из взрослых и детей запускала фейерверк. Но разместила его очень близко к многоэтажке. Как итог - огни полетели прямо в окна квартир.
- Соседи, к которым в окна полетел фейерверк, стали кричать им. Те, кто запускал, извинились, быстро собрались и уехали. Мы их не знаем. Мы были в шоке от происходящего, потом, когда опомнились, их уже след простыл, - рассказала "КП" жительница поселка Евгения Таранова.
К ним огонь чуть не залетел в одну из комнат. Семье повезло, что минут за пять до случившегося взрослые успели закрыть окно, а то пожар был бы неминуем. Искры стали биться о стекла, после этого дети боялись заходить в комнату.
На место пришли сотрудники полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Опасный фейерверк в Мурмашах.Видео: Евгения Таранова
ИСТОЧНИК KP.RU