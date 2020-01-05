2020-01-05T13:40:17+03:00
Происшествия

Жители Мурмашей успели закрыть окна квартиры за несколько минут до залетания к ним фейерверка

Те, кто устроил опасное развлечение, быстро ушли из двора [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Огни фейерверка стали биться об окна квартиры. Фото: скриншот видеоОгни фейерверка стали биться об окна квартиры. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Фейерверки - это, конечно, красиво, но еще и очень опасно. Поэтому пусть лучше этим делом занимаются профессионалы. Увы, многие северяне на Новый год так хотят устроить залпы, что забывают о правилах безопасности.

Наглядный случай произошел в Мурмашах на улице Энергетиков. Здесь около 21.25 2 января у дома №23 веселая компания из взрослых и детей запускала фейерверк. Но разместила его очень близко к многоэтажке. Как итог - огни полетели прямо в окна квартир.

- Соседи, к которым в окна полетел фейерверк, стали кричать им. Те, кто запускал, извинились, быстро собрались и уехали. Мы их не знаем. Мы были в шоке от происходящего, потом, когда опомнились, их уже след простыл, - рассказала "КП" жительница поселка Евгения Таранова.

К ним огонь чуть не залетел в одну из комнат. Семье повезло, что минут за пять до случившегося взрослые успели закрыть окно, а то пожар был бы неминуем. Искры стали биться о стекла, после этого дети боялись заходить в комнату.

На место пришли сотрудники полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Опасный фейерверк в Мурмашах.Видео: Евгения Таранова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24