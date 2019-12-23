Все четверо - на профилактическом учете: Один из участников драки подростков с полицейскими в Апатитах оказался бывшим кадетом

Новость о драке между сотрудниками полиции и школьниками в Апатитах моментально разлетелась по сети. Резонанс можно понять – после инцидента блюстителям порядка понадобилась помощь медиков.

Под присмотр родителей

Напомним: конфликт произошел вечером 20 декабря после новогодней вечеринки для школьников «Тает лед под Новый год» во Дворце культуры имени Егорова. Полицию на площадь вызвали сначала сотрудники ДК – подростки требовали продолжения дискотеки, а потом в дежурную часть позвонили и из торговой точки рядом: молодежь уж больно галдела, и взрослые решили, что подростки пьют. На справедливое замечание блюстителей порядка убрать банку с пивом (больше у ребят не было) и перестать ругаться матом, нарушители кинулись в бой и побили сотрудника полиции и стажера.

- Потерпевшие обслужены амбулаторно. По факту драки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья». По четырем несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде присмотре. С этого момента они имеют статус подозреваемых и переданы законным представителям, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

А пока следователи продолжаются разбираться во всех обстоятельствах драки, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование уголовного дела. Тем временем, в региональном УМВД начали свою служебную проверку и оценят, насколько корректно действовали полицейские.

Два года на учете

Как выяснилось, все четверо подозреваемых уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Правда, до сих пор до уголовной ответственности дело не доходило.

- Подчеркну, подростки не были участниками дискотеки, - пояснил Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Борис Коган. - Они с 2017 года стоят на профилактическом учете. За счет муниципальных средств для бывших девятиклассников были созданы рабочие места. А один из подозреваемых - выпускник Североморского кадетского корпуса. И если бы их родители правильно отреагировали, то. вполне возможно, что и печального инцидента тоже бы не произошло. Однако они далеко не всегда поддерживали меры, которые принимались в отношении их детей. А одна их матерей даже пыталась снять своего сына с учета.

Обмудсмен будет держать эту ситуацию на контроле и хочет присутствовать на допросе в Следственном комитете.

Праздновать будем по плану!

Разумеется, драка получила большой резонанс и в соцсетях. Многие пользователи предполагали, что в этом году это точно была последняя дискотека для подростков. Кому захочется наступать на те же грабли? Однако в этот раз диванные эксперты не угадали.

- То, что произошло 20 декабря на площади у ДК, расцениваю как чрезвычайное происшествие для руководителей управления образования, директоров школ, сотрудников отдела культуры и ДК. Легче всего запретить проведение дискотек, но это не выход, - прокомментировал случившееся глава администрации Апатитов Николай Бова. – Каждый участник потасовки понесет свою меру ответственности. Это важно – отвечать за свои поступки! Мы предметно обсудили дополнительные меры безопасности при проведении новогодних мероприятий. Работы непочатый край. Справимся!