В полиции начали служебную проверку по массовой драки с подростками в Апатитах

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-21T16:16:52+03:00

Дети расшалились настолько, что даже в отделе пытались качать свои права

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Спустя несколько часов становятся известны подробности массовой драки, которая произошла в Апатитах между подростками и полицейскими. Напомним: конфликт произошел на площади у Дворца культуры имени Егорова после новогодней вечеринки для школьников. В итоге два блюстителя порядка получили травмы.

- В полицию поступило сразу два звонка с одно адреса, - рассказывает подробности вечера 20 декабря источник «КП», знакомы с ситуацией. – Сначала сотрудники ДК сообщили, что подростки отказываются расходиться по домам после дискотеки. А потом звонили из стоящего по соседству торгового павильона и рассказали о пьяной молодежи, нарушающей общественный порядок.

Но если первый конфликт удалось решить миром, то второй перерос в драку, поскольку подростки отказались повиноваться законным требованиям представителей закона. Даже в отделе полиции они продолжали вести себя вызывающе и провоцировать продолжение конфликта.

- По факту драки назначена служебная проверка, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова. – Материал по факту получения телесных повреждений нашими сотрудниками переданы в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU