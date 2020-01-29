2020-01-29T15:53:04+03:00
Общество

В Апатитах родителей одного из подростков, напавших на полицейских, оштрафовали в 16 раз

Рублем наказали и остальные семьи участников конфликта
Елена МОЛОДЦОВА
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Родителей подростков, напавших на полицейских, наказали рублем. Фото: ХибИнформБюроРодителей подростков, напавших на полицейских, наказали рублем. Фото: ХибИнформБюро
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Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах драки, которая произошла между подростками и полицейскими в Апатитах. А пока власти города призвали к ответу тех, кто по закону обязан следить за хорошим поведением своих отпрысков.

Напомним: конфликт разгорелся вечером 20 декабря после новогодней дискотеки в ДК имени Егорова. Поводом стала банка пива в руках у одного из несовершеннолетних. В итоге один из блюстителей порядка оказался в больнице, а в отношении четырех подростков возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья». Все они не раз попадали в поле зрения закона и уже несколько лет стоят на профилактическом учете.

- Сейчас подростки находятся под надзором. За ними закреплены представители комиссии по делам несовершеннолетних. Двое учатся в школе, двое трудоустроены, - рассказывает заместитель главы администрации Апатитов Светлана Кательникова.

Родителей несовершеннолетних уже оштрафовали на 500 рублей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию их отпрысков (статье 5.35 КоАП рФ).

- У семьи одного из подростков это будет уже 16 штраф по этой статье. Родителям другого подростка также выписали штраф за распитие спиртных напитков (статья 20.22 КоАП РФ). Это будет уже пятый для них. Семье третьего придется заплатить штраф в 500 рублей за нецензурную брань (статья 20.1 КоАП РФ), а четвертого – 4000 рублей за отказ от освидетельствования (статья 27.12 КоАП РФ), - отметила Светлана Сергеевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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