После драки: Депутаты Апатитов хотят ужесточить наказание для буйных подростков и их родителей
В свое время Иосиф Сталин сказал: «Смерть одного бойца – эта трагедия, а в масштабах армии - это статистика». Драку между подростками и полицейскими в Апатитах восприняли как трагедию и решили принять меры.
Напомним: молодые люди, ругавшиеся матом на площади у городского ДК, на требования блюстителей порядка вести себя прилично и убрать банку пива бросились в бой. Двое полицейских получили травмы, а четверо подростков стали подозреваемыми в уголовном деле по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья». Законность такого решения уже проверила прокуратура. А власти Апатитов решили не отменять дискотеки для молодежи.
- Нельзя наказывать все подрастающее поколение из-за девяти не очень адекватных молодых людей, половина из которых не присутствовала на мероприятии, - выразил общее мнение депутатов заместитель главы Апатитов Павел Чуфырев. – Решено выразить официальную благодарность всем сотрудникам полиции, принимавшим активное участие в урегулировании этой ситуации.
Озадачились народные избранники и причиной такого вопиющего случая. Они уверены, что к столь печальным последствиям привела бесконечная возня вокруг прав детей.
- Мы вырастили целое поколение потребителей, которые имеют право делать все, что захотят. Больше с этим мириться не будем! Совет намерен проработать законодательную инициативу по ужесточению наказания для буйных подростков и их родителей и направить ее нашим федеральным коллегам. По крайней мере, мы будем чисты перед своими избирателями, - отметил собеседник «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU