2019-12-25T10:37:39+03:00
Общество

После драки: Депутаты Апатитов хотят ужесточить наказание для буйных подростков и их родителей

А полицейским объявят благодарность от имени города
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Драка в Апатитах стала поводом для зкаонодательной инициативы. Фото: Типичные АпатитыДрака в Апатитах стала поводом для зкаонодательной инициативы. Фото: Типичные Апатиты
Изменить размер текста:

В свое время Иосиф Сталин сказал: «Смерть одного бойца – эта трагедия, а в масштабах армии - это статистика». Драку между подростками и полицейскими в Апатитах восприняли как трагедию и решили принять меры.

Напомним: молодые люди, ругавшиеся матом на площади у городского ДК, на требования блюстителей порядка вести себя прилично и убрать банку пива бросились в бой. Двое полицейских получили травмы, а четверо подростков стали подозреваемыми в уголовном деле по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья». Законность такого решения уже проверила прокуратура. А власти Апатитов решили не отменять дискотеки для молодежи.

- Нельзя наказывать все подрастающее поколение из-за девяти не очень адекватных молодых людей, половина из которых не присутствовала на мероприятии, - выразил общее мнение депутатов заместитель главы Апатитов Павел Чуфырев. – Решено выразить официальную благодарность всем сотрудникам полиции, принимавшим активное участие в урегулировании этой ситуации.

Озадачились народные избранники и причиной такого вопиющего случая. Они уверены, что к столь печальным последствиям привела бесконечная возня вокруг прав детей.

- Мы вырастили целое поколение потребителей, которые имеют право делать все, что захотят. Больше с этим мириться не будем! Совет намерен проработать законодательную инициативу по ужесточению наказания для буйных подростков и их родителей и направить ее нашим федеральным коллегам. По крайней мере, мы будем чисты перед своими избирателями, - отметил собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершены поиски 12-летней и 17-летней девочек из Мурманской области
Уборщицу магазина, заставившую покупателей снять обувь, «переселили» в Полярный
Подопечный колонии в Мурмашах стал 41 на Всероссийском чемпионате по шахматам среди осужденных
МЕХА: теория цвета
В Снежногорске осудили хирурга, из-за которого погиб 16-летний мальчик
В Северодвинске на воду спустили атомный подводный крейсер "Новосибирск"
После драки: Депутаты Апатитов хотят ужесточить наказание для буйных подростков и их родителей
Уроженец Кировска застрелил полицейского в Саратове
В Мурманске опечатали баню "Громада"
Полиция нашла всех хулиганов из Полярных Зорь, которые пытались укатить огромный новогодний шар
Жители Мурманской области в среднем должны банкам 271 тысячу рублей на человека
В 2020 году многодетным семьям Мурманской области увеличат ежемесячное пособие до 17 709 рублей
Ребята зло пошалили: В Кольской школе №2 нашли осколок в тарелке с едой
Два пловца из Мурманской области могут попасть в Олимпийскую сборную России
В Мурманске пропала 17-летняя девушка в розовых джинсах
В Мурманской области могут появиться города трудовой доблести