После драки: Депутаты Апатитов хотят ужесточить наказание для буйных подростков и их родителей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-25T10:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В свое время Иосиф Сталин сказал: «Смерть одного бойца – эта трагедия, а в масштабах армии - это статистика». Драку между подростками и полицейскими в Апатитах восприняли как трагедию и решили принять меры.

Напомним: молодые люди, ругавшиеся матом на площади у городского ДК, на требования блюстителей порядка вести себя прилично и убрать банку пива бросились в бой. Двое полицейских получили травмы, а четверо подростков стали подозреваемыми в уголовном деле по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья». Законность такого решения уже проверила прокуратура. А власти Апатитов решили не отменять дискотеки для молодежи.

- Нельзя наказывать все подрастающее поколение из-за девяти не очень адекватных молодых людей, половина из которых не присутствовала на мероприятии, - выразил общее мнение депутатов заместитель главы Апатитов Павел Чуфырев. – Решено выразить официальную благодарность всем сотрудникам полиции, принимавшим активное участие в урегулировании этой ситуации.

Озадачились народные избранники и причиной такого вопиющего случая. Они уверены, что к столь печальным последствиям привела бесконечная возня вокруг прав детей.

- Мы вырастили целое поколение потребителей, которые имеют право делать все, что захотят. Больше с этим мириться не будем! Совет намерен проработать законодательную инициативу по ужесточению наказания для буйных подростков и их родителей и направить ее нашим федеральным коллегам. По крайней мере, мы будем чисты перед своими избирателями, - отметил собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU