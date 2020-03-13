Дороги на Териберку, Снежногорск и Гаджиево перекрыли из-за метели

13 Март 2020 2020-03-13T14:49:49+03:00

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Метель продолжает властвовать на Кольском полуострове, внося свои коррективы в планы северян. Напомним: из-за непогоды закрыли аэропорт «Мурманск», а массовая авария на Восточно-Объездной дороге парализовала движение транспорта.

- Максимальные порывы ветра на 12.00 13 марта: Никель – 18 метров в секунду, Кола и Снежногорск – 22 метров в секунду, Ура-Губа – 24 метра в секунду, Мурманск – 25 метров в секунду и на перевале в Полярном – 27 метров в секунду, - приводит промежуточные рекорды мартовской метели группа «Погода в Мурманске».

Разумеется, при таком ветре было перекрыто сразу несколько дорог Мурманской области. Однако к обеду число закрытых трасс увеличилось.

- С 13.00 13 марта перекрыто движение на дорогах Мишуково – Снежногорск и Снежногорск – Гаджиево, а с 14.00 закрыта автодорога Кола – Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и автоподъезд к Териберке, - сообщает Мурманскавтодор.

Экстренные службы и губернатор Мурманской области Андрей Чибис просят воздержаться от поездок. Однако те, кого непогода застала в пути, могут укрыться от метели в гостиницах.

- В случае ухудшения обстановки на 1490 километре трассы «Кола» есть «Кемпинг Титовка» на 50 человек, также работают гостиницы в Заозерске по адресу: улица Колышкина, 2 на 90 мест, в Заполярном - по адресу: улица Мира, 9 на 82 человека и в Никеле - «Северное Сияние» на 50 мест. До Никеля можно добраться в объезд через Колу и Верхнетуломский, - информирует МЧС по Мурманской области.

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