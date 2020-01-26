2020-01-26T11:05:04+03:00
Общество

Из-за метели федеральную трассу «Кола» от Заозерска до Спутника перекрыли

Автовладельцев и пешеходов просят быть очень осторожными на дорогах
Наталья ЛОБАНОВА
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Сильный ветер и снег доставляют много хлопот автолюбителям. Фото: vk.com/my_teriberkaСильный ветер и снег доставляют много хлопот автолюбителям. Фото: vk.com/my_teriberka
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Погода никак не хочет усмирять свои капризы - в Мурманской области снова разбушевалась метель, из-за чего синоптики объявили штормовое предупреждение.

- 26 января с 08.00 до 12.00 часов на северо-западе Мурманской области, в Мурманске, в Кольском заливе ожидается усиление северо-западного, северного ветра в порывах 20-24 метров в секунду, на выходе из залива в порывах до 25-27 метров в секунду, снег, метель при видимости 500-1000 метров. Такая погода сохранится до 16.00 - 19.00 часов, - отметили в мурманском гидрометцентре.

Из-за снегопадов и сильного ветра федеральную трассу «Кола» пришлось перекрыть от Заозерска до Спутника.

- 26 января с 08.00 часов в связи с резким ухудшением метеоусловий закрыт проезд по ФАД Р-21 «Кола» с 1470 по 1510 километр, пока погода не улучшится, - предупредили в мурманскавтодоре.

Сотрудники МЧС просят водителей и пешеходов быть крайне осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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