Дорогу перекрыли: На объездной в Мурманске столкнулись 18 машин

13 Март 2020 2020-03-13T12:36:02+03:00

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Метели этой зимой - частые гости на Кольском полуострове. Однако в этот раз накрывшая Мурманскую область непогода не только закрыла для проезда несколько дорог, но и парализовала движение на Восточно-Объездной дороге в столице Заполярья.

- В районе съезда на улицу Кооперативную столкнулось 18 автомобилей. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

По словам очевидцев, водитель легковушки родился в рубашке и выжил. Фото: Иван Андронов

Движение перед массовым ДТП перекрыли. В сторону юга образовалась гигантская пробка – оказавшимся в неподходящий момент на объездной автомобилистам приходится разворачиваться.

- На спуске к улице Шевченко крупная авария с пострадавшими. Стоит ГАИ, перекрыв проезд, и говорят, что надолго, - сообщает мурманчанка Марина Морозова.

Однако пока даже в Госавтоинспекции не могут сказать, идет ли речь об одной и той же аварии или нет.

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