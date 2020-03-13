Стало известно, насколько сильно пострадали пешеходы в Мурманске, которых сбил Opel, вылетевший на тротуар

13 Март 2020 2020-03-13T10:35:43+03:00

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Аварию, которая случилась днем 12 марта в Мурманске, будут обсуждать еще долго. Еще бы! Иномарка вылетела прямо на оживленный тротуар и выбила страйк из пешеходов. Разумеется, многие сразу решили, что в случившемся виноват водитель именно этой машины и даже нашлись очевидцы, которые видели, как он летел на красный. Однако на самом деле картина ДТП несколько другая.

- Авария произошла в 14.45 13 марта у дома №19 на улице Полярные Зори. 60-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Сомова в сторону улицы Гвардейской и при повороте налево не предоставил преимущество двигающемуся прямо Opel, - рассказывают отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.

От удара серебристая иномарка вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов. Подоспевшая «скорая» увезла молодых людей в больницу.

- 20-летнего мужчина обслужен амбулаторно. У него ушиб мягких тканей теменной области и колена. 21-летнего мурманчанина госпитализировали с закрытым переломом левой голени, - уточняют в ведомстве.

Кстати, момент аварии попал на камеру видеорегистратора мурманчанина Павла Кокорева. На записи четко видно, что 26-летний водитель Opel едет на мигающий зеленый.

К слову, аварии на перекрестке улиц Книповича и Полярные Зори не редкость. Пользователи уверены, что администрации Мурманска пора обратить внимание на проблемное пересечение дорог и не ждать, когда здесь оборвется чья-то жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/766179" frameborder="0"></iframe> Появилось видео аварии с вылетевшей на тротуар иномаркой.Автор: Павел Кокорев! другой источник

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