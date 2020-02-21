2020-02-21T13:50:30+03:00
Происшествия

В Мурманске по выпавшему из окна многоэтажки подростку возбудили уголовное дело

Тело юноши нашли у четырнадцатиэтажного дома
Мария ПАШЕНКОВА
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Процессуальная проверка закончилась возбуждением уголовного дела.Процессуальная проверка закончилась возбуждением уголовного дела.Фото: Артем КИЛЬКИН
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17 января у дома №212 на проспекте Кольский в Мурманске было обнаружено тело 17-летнего подростка.

По предварительной версии, молодой человек упал с балкона четырнадцатого - последнего - этажа. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следователи сразу начали процессуальную проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела по факту обнаружения тела юноши.

- Признаков насильственной смерти на теле подростка не бло обнаружено. Предстоит выяснить, был ли это несчастный случай, есть ли криминальный след. Будет рассматриваться также версия добровольного ухода из жизни, - сообщила "КП" и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним: на этой неделе в Мурманске задержали трех подростков, которые гуляли по улицам города с пневматическим пистолетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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