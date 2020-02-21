В Мурманске по выпавшему из окна многоэтажки подростку возбудили уголовное дело
17 января у дома №212 на проспекте Кольский в Мурманске было обнаружено тело 17-летнего подростка.
По предварительной версии, молодой человек упал с балкона четырнадцатого - последнего - этажа. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Следователи сразу начали процессуальную проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела по факту обнаружения тела юноши.
- Признаков насильственной смерти на теле подростка не бло обнаружено. Предстоит выяснить, был ли это несчастный случай, есть ли криминальный след. Будет рассматриваться также версия добровольного ухода из жизни, - сообщила "КП" и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Напомним: на этой неделе в Мурманске задержали трех подростков, которые гуляли по улицам города с пневматическим пистолетом.
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ИСТОЧНИК KP.RU