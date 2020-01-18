В Мурманске из окна многоэтажного дома выпал 16-летний парень

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:13:28+03:00

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Вечером 17 января к дому №212 на проспекте Кольский в Мурманске выехала следственно-оперативная группа. Здесь у четырнадцатиэтажного дома нашли тело 16-летнего парня.

- Обнаружено тело молодого человека, 2003 года рождения. По предварительным данным, он выпал из оконного проема указанного дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе со следователем следственного отдела по городу Мурманск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или в произошедшем есть криминальный след или желание самого молодого человека.

Напомним, в декабре на улице Воровского с девятого этажа упала четырехлетняя девочка, которую родители оставили одну дома. Жизнь малышки спасли оставленные под окнами строительные материалы, но она впала в кому.

ИСТОЧНИК KP.RU