2019-12-17T10:55:18+03:00
Происшествия

В Мурманске четырехлетняя девочка выпала из окна на девятом этаже

Ребенок выжил, но находится в коме
Мария ПАШЕНКОВА
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Девочка упала с высоты девятого этажа. Фото: СКР по Мурманской областиДевочка упала с высоты девятого этажа. Фото: СКР по Мурманской области
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Лето - опасная пора для родителей маленьких детей: не досмотрел, а ребенок открыл окно, залез на подоконник и... Правда, к сожалению, такая беда может случится и в любое другое время года.

16 декабря в Мурманске на улице Воровского из окна на девятом этаже выпала четырехлетняя девочка. Родители оставили малышку одну дома. Пока взрослых не было, она вышла на балкон, забралась на подоконник и не удержалась на нем.

Сейчас ребенок находится в коме. Фото: СКР по Мурманской области

Сейчас ребенок находится в коме. Фото: СКР по Мурманской области

- Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем Следственного комитета Российской Федерации, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего. В момент падения родителей девочки дома не было. Пострадавшая доставлена в реанимационное отделение одной из больниц Мурманска, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое - малышка находится в коме. Проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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