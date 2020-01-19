Стали известны подробности смерти 16-летнего подростка из Мурманска

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:13:39+03:00

Как выяснили следователи, в гибели юноши не был замешан криминал

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Вечером 17 января в Мурманске случилась беда: из окна дома №212, который расположен на проспекте Кольском, выпал 16-летний подросток. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело юного северянина, которого врачам было уже не спасти. Сейчас следователи выяснили, был ли замешан криминал в его гибели.

- Мурманчанин 2003 года рождения получил смертельные травмы, характерные для падения с большой высоты. Он упал с балкона 14-ого этажа. Признаков, указывающих на насильственный или криминальный характер смерти не обнаружено. По данному факту проводится процессуальная проверка, обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказала «КП» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Остается только догадываться, погиб ли юноша в результате несчастного случая, или сам решил свести счеты с жизнью.

Напомним: в декабре прошлого года в Мурманске с девятого этажа выпала четырехлетняя девочка, которая сейчас находится в коме.

ИСТОЧНИК KP.RU