Стали известны подробности смерти 16-летнего подростка из Мурманска
Вечером 17 января в Мурманске случилась беда: из окна дома №212, который расположен на проспекте Кольском, выпал 16-летний подросток. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело юного северянина, которого врачам было уже не спасти. Сейчас следователи выяснили, был ли замешан криминал в его гибели.
- Мурманчанин 2003 года рождения получил смертельные травмы, характерные для падения с большой высоты. Он упал с балкона 14-ого этажа. Признаков, указывающих на насильственный или криминальный характер смерти не обнаружено. По данному факту проводится процессуальная проверка, обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказала «КП» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Алина Александрович.
Остается только догадываться, погиб ли юноша в результате несчастного случая, или сам решил свести счеты с жизнью.
Напомним: в декабре прошлого года в Мурманске с девятого этажа выпала четырехлетняя девочка, которая сейчас находится в коме.
ИСТОЧНИК KP.RU