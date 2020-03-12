Выбил страйк: В Мурманске иномарка вылетела на тротуар
Днем 12 марта жители заполярной столицы спешили по своим делам, наслаждаясь не по северному весенней погодой. Однако эту идиллию нарушило серьезное ДТП на перекрестке улиц Книповича и Полярные Зори
- По предварительной информации, водитель Ford при повороте налево не предоставил преимущество Opel. От удара последний вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте работает экипаж ДПС, - сообщил врио заместителя начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
По словам очевидцев, водитель серебристого Opel тоже оказался хорош – летел на красный. Вероятно, обе иномарки хотели успеть завершить маневр, но поплатились за их спешку пешеходы. Информацию о том, что пострадавшие - 15-летние подростки, в правоохранительных органах пока не подтверждают.
- Сейчас изучаются все обстоятельства аварии. Проводит проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметил собеседник «КП».
В Мурманске иномарка вылетела на тротуар.Автор: Игнат Пронин! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU