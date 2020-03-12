2020-03-12T15:58:01+03:00
Происшествия

Выбил страйк: В Мурманске иномарка вылетела на тротуар

Водитель серебристого Opel столкнулся с поворачивающим налево Ford [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Иномарку остановило крыльцо магазина. Фото: Мурманск ДТП ЧПИномарку остановило крыльцо магазина. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

Днем 12 марта жители заполярной столицы спешили по своим делам, наслаждаясь не по северному весенней погодой. Однако эту идиллию нарушило серьезное ДТП на перекрестке улиц Книповича и Полярные Зори

- По предварительной информации, водитель Ford при повороте налево не предоставил преимущество Opel. От удара последний вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте работает экипаж ДПС, - сообщил врио заместителя начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

По словам очевидцев, водитель серебристого Opel тоже оказался хорош – летел на красный. Вероятно, обе иномарки хотели успеть завершить маневр, но поплатились за их спешку пешеходы. Информацию о том, что пострадавшие - 15-летние подростки, в правоохранительных органах пока не подтверждают.

- Сейчас изучаются все обстоятельства аварии. Проводит проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметил собеседник «КП».

В Мурманске иномарка вылетела на тротуар.Автор: Игнат Пронин! другой источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска отметил покупку машины сальто на ней. Такой фокус он сделал под воздействием алкоголя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Печенгскую ЦРБ просят проверить после истории с мальчиком, который не дождался помощи
15-летний подросток из Ловозера украл у педагога 8 тысяч рублей
В Мурманске возродили православный мужской монастырь
Международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» состоится в Мурманске, несмотря на коронавирус
Арбитражный суд Мурманской области рассмотрит иск о расторжении контракта по рекультивации птицефабрики "Снежная"
После трагедии в "Шереметьево" авиакомпании попросили не разлучать родителей и детей в салоне самолета
Жителей Мурманска приглашают обсудить будущее улицы Самойловой
Весна обманула: ночью Мурманскую область накроет сильная метель
Главгосэкспертиза одобрила строительство бункеровочной базы в Мурманске
Жители Мурманска не оценили 3D-проект духовно-спортивного центра у Спаса на Водах
В Мурманской областной Думе предложили ставить на границе блокпосты, чтобы не пустить в регион китайцев
Выбил страйк: В Мурманске иномарка вылетела на тротуар
Приехавшим на ординатуру в Мурманскую область врачам будут выплачивать стипендии
В Кандалакше комиссия по делам несовершеннолетних за год не отправила ни одного иска на возмещение ущерба
В Мурманской области дефицит медицинских масок
Летом Арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве Мурманского морского пароходства
Потерявшаяся «красная шапочка» из Мурманска вышла на связь с матерью
Работники кандалакшского завода украли почти две тонны алюминия
В Апатитах белка прибежала в квартиру и подралась с котом Бегемотом
Житель Мурманска отметил покупку машины сальто на ней
По Новороссийску бродит женщина из Мурманска и зовет Романа
Госдолг Мурманской области к марту вырос на полтора миллиарда рублей