Выбил страйк: В Мурманске иномарка вылетела на тротуар

12 Март 2020 2020-03-12T15:58:01+03:00

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Днем 12 марта жители заполярной столицы спешили по своим делам, наслаждаясь не по северному весенней погодой. Однако эту идиллию нарушило серьезное ДТП на перекрестке улиц Книповича и Полярные Зори

- По предварительной информации, водитель Ford при повороте налево не предоставил преимущество Opel. От удара последний вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте работает экипаж ДПС, - сообщил врио заместителя начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

По словам очевидцев, водитель серебристого Opel тоже оказался хорош – летел на красный. Вероятно, обе иномарки хотели успеть завершить маневр, но поплатились за их спешку пешеходы. Информацию о том, что пострадавшие - 15-летние подростки, в правоохранительных органах пока не подтверждают.

- Сейчас изучаются все обстоятельства аварии. Проводит проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметил собеседник «КП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/766036" frameborder="0"></iframe> В Мурманске иномарка вылетела на тротуар.Автор: Игнат Пронин! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU