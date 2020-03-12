В Мурманской области дефицит медицинских масок

12 Март 2020 2020-03-12T14:51:42+03:00

Зато цены на них не растут

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Коронавирус уже на границе с Мурманской областью. Из-за страшной инфекции в Заполярье уже отменили «Лыжню дружбы», турнир по хоккею с мячом и митинг по случаю шестой годовщины присоединения Крыма к России. Неплохо и нам держать ухо востро, чтобы враг, как говорится, не прошел. Однако в обороне от COVID-19 есть небольшая брешь.

- Еженедельно по понедельникам мы получаем информацию от семи крупнейших фармацевтических сетей о наличии и стоимости медицинских масок. На территории региона наблюдается дефицит индивидуальных средств защиты: в отчетах звучат одни и те же формулировки: «нового поступления не было», «маски отсутствуют» либо «распродаем остатки», - говорит пресс-секретарь УФАС по Мурманской области Ольга Хабарова.

Ситуация объясняется просто: на Кольском полуострове нет ни одного оптового поставщика индивидуальных средств защиты. Такие находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Воронеже, но и у них склады практически пустые.

- По данным аптечных сетей, роста цен на медицинские маски нет. Средняя цена на упаковку из 50 штук – 400 рублей. Получается, что одно средство индивидуальной защиты стоит 8 рублей. Самая высокая цена – 13 рублей за штуку, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU