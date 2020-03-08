Жительнице Североморска, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, поставили диагноз

8 Март 2020 2020-03-08T11:22:43+03:00

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На этой неделе стало известно о госпитализации жительницы Североморска. Она вернулась домой после поездки во Вьетнам и почувствовала себя плохо. Несмотря на то, что все признаки заболевания указывали на ОРВИ, северянку решили проверить на коронавирус.

В последние дни это обычная процедура для тех, кто вернулся из-за границы - в регионе введены усиленные меры. Причем не только из-за коронавируса, но и потому, что в Мурманской области превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу.

Жительницу Североморска на время изолировали от общества, пока не были готовы результаты анализов.

- По результатам проведенных лабораторных исследований госпитализированной пациентке из Североморска поставлен диагноз - острое респираторное вирусное заболевание. До момента полного выздоровления она остается под наблюдением врачей, - уточнили в оперативном штабе, созданном при правительстве Мурманской области.

При инфекционном отделении областной больницы создан специальный обсерватор, куда будут помещать пациентов с подозрением на коронавирус. Сейчас в регионе есть все необходимое для противостояния болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU