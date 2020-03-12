2020-03-12T15:09:21+03:00
Происшествия

Житель Мурманска отметил покупку машины сальто на ней

Такой фокус он сделал под воздействием алкоголя
Елена ЧУМАКОВА
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Иномарка не вошла в поворот и перевернулась. Фото: Подслушано у ДПСИномарка не вошла в поворот и перевернулась. Фото: Подслушано у ДПС
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История, достойная хорошего анекдота, произошла в ночь на 12 марта в дальней Первомайке Мурманска. Перед перекрестком улиц Героев Рыбачьего и Крупской вдруг неожиданно лег на крышу Ford Focus. ДТП случилось около полуночи.

- Водитель иномарки не справился с управлением, не вошел в поворот и перевернулся. Мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в отдельном батальоне ГИБДД по городу Мурманску.

Как рассказал инспекторам ДПС сам виновник аварии, "железного коня" он только приобрел и решил отметить крупную покупку. Освидетельствование показало 1,2 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого им воздуха. Собственно говоря, праздник удался: новоявленный автовладелец не только остался без прав на пару лет и попал на штраф в 30 тысяч рублей, но и разбил «железного коня». Правда, теперь с его ремонтом можно не спешить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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