2020-03-02T17:25:37+03:00
Происшествия

У Абрам-Мыса столкнулись четыре машины, в аварии пострадали три человека

Одного из участников ДТП вырезали из автомобиля
Мария ПАШЕНКОВА
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Четыре машины столкнулись на дороге Мурманск - Абрам-мыс. Фото: Елена ПрохожеваЧетыре машины столкнулись на дороге Мурманск - Абрам-мыс. Фото: Елена Прохожева
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На выходных смертельная авария (вторая за короткий срок) произошла под Тайболой. Причиной столкновения легковушки и грузовой машины стал сон одного из водителей.

А 2 марта серьезное ДТП случилось у Абрам-Мыса. Здесь дорогу не поделили самосвал, грузовик и две легковые машины.

- По предварительной информации, в 13.56 на 1395 километре автодороги Р-21 "Кола" в районе мусорной свалки произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадали три человека, которых доставили в медицинские учреждения для оказания помощи. На месте ДТП работает экипаж ДПС, все обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Как уточнил начальник пресс-службы МЧС региона Алексей Баринов, одному из пострадавших потребовалась деблокировка, ее провели сотрудники седьмой пожарно-спасательной части и МАКАСЦ.

Напомним: утром 2 марта на улице Адмирала Лобова сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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