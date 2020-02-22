Автомеханик из Апатитов угнал машину, которую ему отдали на ремонт

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:40:52+03:00

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Отдавая свою “ласточку” на ремонт, 43-летний апатитчанин никак не мог подумать о том, что его авто угонят, вдобавок угодив на нем в ДТП. Раздосадованному мужчине пришлось идти в полицию.

-Стражи порядка выяснили, что северянин отдал свою машину на починку в гаражный кооператив на улице Строителей в Апатитах. Злоумышленник, которым стал сам автомеханик, отремонтировав автомобиль, решил на нем прокатиться. Однако в районе 4 километра автодороги Апатиты – Кировск он попал в аварию, после чего попытался договориться с водителем другой машины, чтобы тот не вызывал наряд дорожно-патрульной службы. Получив отказ, мужчина скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Подозреваемого нашли и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Апатитов. В содеянном он признался.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU