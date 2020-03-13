Метель наступает: В Печенгском районе отменили уроки и закрыли участок федеральной трассы

13 Март 2020 2020-03-13T08:56:02+03:00

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Погода внесла свои коррективы в прогнозы синоптиков. Напомним: метель должна была начаться еще в ночь на 13 марта. Но проснувшиеся утром мурманчане с удивлением отметили за окном лишь пару вяло падающих снежинок. Неужели сильный ветер со снегом отменили? К сожалению, нет. Просто непогода задержалась в пути.

- Усиление северного ветра в порывах до 20-24 метров в секунду, сильный снег и метель при видимости 500-1000 метров ожидается 13 марта в 10.00-14.00 по Мурманской области и в столице Заполярья и продлится до 15.00-18.00, - предупреждает Мурманский УГМС.

Первым удар стихии принял на себя Печенгский район. В школах отменили уроки. В Заполярном не учатся 1-5 классы, в Никеле - 1-7 классы, в Печенге – 1-10 классы, в Лиинахамари – 1-9 класса и в Корзуново – 1-11 классы.

- С 7.30 закрыт проезд на участке с 0 по 23 километр автодороги Заполярный – Сальмиярви, а с 8.00 – и федеральная трасса «Кола» с 1470 (отворотка на Заозерск) по 1510 километр (Спутник). Ограничения продлятся до улучшения погодных условий, - сообщает Мурманскавтодор.

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ИСТОЧНИК KP.RU