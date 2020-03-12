Весна обманула: ночью Мурманскую область накроет сильная метель
Погода в Заполярье – непредсказуемая дама. Только северяне расслабились и почувствовали запах весны… И вот, пожалуйста: на регион надвигается метель. Можно смело убирать с вешалки демисезонные куртки, а асфальт, где успел оттаять, совсем скоро снова скроется с глаз.
Специалисты гидрометцентра прогнозируют сильный северный ветер.
- Ночью 13 марта ожидается метель со снегом, продолжится в течение всего дня. Северный ветер до 23 метров в секунду. Начнется метель с Печенгского района и продвинется на восток, - сообщили «КП» в гидрометцентре по Мурманской области.
Ближайшие дни следует следить за новостями на сайте «Мурманскавтодор», возможно, из-за непогоды будут перекрыты участки трассы в Печенгском районе и дорога в сторону Териберки и Туманного.
На прошлой неделе «Комсомолка» сообщала об одиннадцатом перекрытии дороги на Териберку и Туманный.
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