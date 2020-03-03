И снова в изоляции: Дорогу на Териберку и Туманный закрыли в 11-й раз
Очередной циклон не скупится на подарки Мурманской области в виде снега и сильного ветра, а эта значит, что в движении транспортных артерий вновь ограничения.
- В ночь на 3 марта ожидается усиление интенсивности снега, а также разгон северо-западного ветра до 15-17 метров в секунду, - прогнозирует группа «Погода в Мурманске».
Разумеется, то, что для жителей Мурманска непогода, то для обитателей побережья Баренцева моря настоящий шторм. В Териберке, например, порывы ветра достигают 17-19- метров в секунду, а это значит, что дорогу к старинному поморскому селу начало переметать еще с вечера. Это и стало поводом для закрытия направления в 11-й раз с начала года.
- Из-за усиления ветра, снега и отсутствия видимости с 22.00 2 марта закрыт проезд по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения погодных условий, - сообщает Мурманскавтодор.
Кстати, ночные снимки из Спутника и Титовки тоже впечатляют разгулом непогоды, но до закрытия этого участка, к счастью, не дошло.
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ИСТОЧНИК KP.RU