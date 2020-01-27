2020-01-27T08:39:12+03:00
Общество

Во время сильной метели в Мурманске случилась первая за зиму гроза

В 2019 году "снежный" гром гремел над столицей Заполярья всего два раза [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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На выходных Мурманск щедро засыпало снегом. Фото: vk.com/pogoda51На выходных Мурманск щедро засыпало снегом. Фото: vk.com/pogoda51
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Этот январь - тот еще шкодник. То испытывает северян оттепель, то сильнейшими метелями и штормовым ветром, то морозами.

На выходных 25 и 26 января опять капризничал: иногда над Мурманском светило солнце и красовались перламутровые облака, а потом небо над городом резко затягивало и сыпал такой снег, что на расстоянии вытянутой руки было все видно с трудом.

А еще этот январь запомнится зимней грозой. Прогремела она в воскресенье.

- Зимние грозы - явление для Мурманска редкое, но не фантастическое. Как раз при вторжении подобных мощных мезовихрей такое временами происходит. В 2019 году гроза по зимнему типу была однажды: 2 октября. В 2018 году она случилась 26 марта. В 2017 зимних гроз не было ,а вот 2016 отметился аж четырьмя: по 2 в марте и декабре, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: из-за сильной метели 26 января перекрыли "Колу" и дорогу на Териберку.

Зимняя гроза в Мурманске 26 января 2020 года.Автор: Наталия Смирнова

ИСТОЧНИК KP.RU

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