2020-03-13T13:08:50+03:00
Общество

Аэропорт «Мурманск» закрыли из-за ливневого снега с ветром

Борт из «Шереметьево» ушел на запасной аэродром
Елена МОЛОДЦОВА
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Крылатым машинам пока не стоит летать в Заполярье.Крылатым машинам пока не стоит летать в Заполярье.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Не только наземному транспорту пришлось туго из-за разыгравшейся на северо-западе Кольского полуострова непогоды. Напомним: на Восточно-Объездной дороге в Мурманске произошла массовая авария – 18 столкнувшихся машин перекрыли полностью движение в сторону юга. Внесла метель и коррективы в расписание главной воздушной гавани Заполярья.

- 13 марта до 18.00 аэродром закрыт по метеоусловиям: сильный ливневый снег с ветром и ограниченная видимость, - информирует аэропорт «Мурманск».

Борт, следовавший из московского «Шереметьево», успел долететь до столицы Заполярья, но вот приземлиться, увы, не смог. Сделав несколько кругов над северным аэродромом, самолет ушел на запасной в «Пулково».

- Отправление рейса авиакомпании «Россия» FV-6344 в Санкт-Петербург задерживается ориентировочно до 18.00 (по расписанию он должен был вылететь в 12.05). Прибытие рейса FV-6341 из северной столицы задерживается до 21.00, а отправление обратно до 22.00, - уточняют в воздушной гавани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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