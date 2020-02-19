Из-за нерадивого подрядчика реконструкция парковки в аэропорту «Мурманск» обойдется на 18 миллионов рублей дороже

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:53:02+03:00

Преображение привокзальной площади должно случится уже в этом году, если подрядчик снова не подведет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Преображение привокзальной площади перед главной воздушной гаванью Заполярья затянулось на целый год. Напомним: еще в начале 2019 года сообщали, что аэропорт «Мурманск» потратит почти 235 миллионов рублей на реконструкцию парковки, закончить ее подрядчик должен был к Новому году. Но 2020-й наступил, а воз и ныне там. Между тем, на сайте госзакупок появился новый тендер по выбору подрядчика для реконструкции привокзальной площади у мурманского аэровокзала, правда, со стоимостью в 253 миллиона рублей.

- К сожалению, предыдущий подрядчик нас подвел, и мы были вынуждены отложить реконструкцию еще на год. За это время был пересчитан объем работ, да и изменилась стоимость материалов. Поэтому и сумму теперь другая, - рассказала «КП» коммерческий директор аэропорта «Мурманск» Марина Шувалова.

Заявки на проведение работ принимают до 5 марта, а вот выполнить их новому подрядчику предстоит, как прежде до 31 декабря. В частности перед рабочими будет стоять задача построить две краткосрочные автостоянки для 223 и 32 автомобиля соответственно и две долгосрочные для 245 и 102 машин. Последние будут оборудованы системой автоматической парковки. Кроме того, на площади надо будет организовать новые проезды, тротуары и обустроить зеленые зоны со скамейками, а также возвести павильон для персонала.

Остается надеяться, что в этот раз аэропорту с исполнителем проекта повезет больше, и мурманчане, наконец, смогут оценить новую привокзальную площадь.

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