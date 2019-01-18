В аэропорту «Мурманск» приступили к реконструкции парковки на привокзальной площади

СЕГОДНЯ 16:28 2019-01-18T16:28:17+03:00

Ее преображение обойдется воздушной гавани почти в 235 миллионов рублей

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То, о чем так много говорили и с нетерпением ждали, должно воплотиться в жизнь совсем скоро. Аэропорт «Мурманск» приступает к реконструкции парковочного комплекса на привокзальной площади. Его преображением займется ООО «НИКО-Строй».

- В реконструкцию привокзальной площади будет вложено 234 миллиона 600 тысяч рублей инвестиций. На эти средства планируют построить краткосрочную и долгосрочную крытую парковки. Кроме того, будет проведено благоустройство территории и реконструкция освещения и электроснабжения. Также пересмотрят организацию дорожного движения. Перед въездом в аэропорт появится транспортное кольцо, которое разделит автомобильные потоки, и новые въезды и выезды. Разумеется, будут предусмотрены пешеходные дорожки и тротуары, - говорят о масштабности работ в аэропорту «Мурманск».

Что самое удивительное, все эти кардинальные изменения планируют выполнить до конца наступившего года. Если все получится, то совсем скоро привокзальную площадь главной воздушной гавани Заполярья мы просто не узнаем.

Есть здесь и ложка дегтя - крытая стоянка предпринимателя Геннадия Машкова, на месте которой и планируется возвести паркинг для долгосрочного пребывания автомобилей. И с каждым днем шансы отстоять свое дело у бизнесмена тают.

- На днях прошло заседание арбитражного суда Мурманской области, на котором был удовлетворен иск аэропорта о принудительном сносе моей стоянки. Апелляцию, конечно, подам. Но, как показывает опыт, это бессмысленно, - разочарованно говорит Геннадий Владимирович.