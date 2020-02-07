7 Февр. 2020 2020-02-07T17:12:27+03:00

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В эти дни в Москве проходит форум NAIS-2020, на котором представляют новейшие разработки авиаотрасли России и стран СНГ, а еще определяют самые эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты страны. В этом году в лауреаты 6-й Национальной премии «Воздушные ворота России» попали и северяне.

По итогам 2019 года, аэропорт «Хибины» получил вторую премию в номинации «Лучший «малый» аэропорт» (социальный проект).

- Я благодарю экспертный совет за высокую оценку работы нашего предприятия. Особую благодарность хочу адресовать «ФосАгро», которая, действительно, делает все возможное для улучшения качества жизни северян на юге Мурманской области, - отметила генеральный директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина на церемонии награждения.

Что ж, получить такое признание и, правда, похвально. Так держать, «Хибины»!

ИСТОЧНИК KP.RU