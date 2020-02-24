Источник: "Подросток из Кандалакши, который чуть не задушил 11-летнего мальчика, отравил чаем другого ребенка"

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:11:25+03:00

По словам соседки, полиция не могла завести на юношу уголовное дело, так как он был совсем мал

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Все новые подробности о прошлом жестокого 15-летнего подростка из Кандалакши всплывают из рассказов местных жителей. Напомним: 21 февраля юноша избил, попытался задушить, а затем закопал в снег 11-летнего мальчика. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. А малолетнего садиста по решению суда отправили на два месяца в СИЗО.

До заключения под стражу парень натворил очень много бесчеловечных дел. Так, по словам кандалакшан, он издевался над животными, бил беременную учительницу, скидывал детей с велосипеда. Но самое страшное, что есть на его совести - убийство 8-летнего ребенка, которого он скинул с дамбы в реку и наблюдал, за тем, как тот тонет. Тогда беспощадного северянина отправили на месяц в психиатрическую больницу.

Сейчас местные жители продолжают рассказывать о новых ужасах, которые совершал подросток.

- Этот мальчик то газеты в ящиках подожжет, то провода в подъезде, петарды кидал мне под ноги. У нас крыльцо высокое, так он с него столкнул 4-летнюю малышку. Хорошо еще, что та удачно упала, а могла бы голову разбить или еще что. Неоднократно вызывала на него полицию, но толку было мало - составляли протокол с моих слов и все. Потом мне приходило письмо - отказ в уголовном деле, так как малолетний он совсем был, - делится с "КП" соседка 15-летнего кандалакшанина.

Также юноша "угостил" одного ребенка чаем. Закончилось все печальным образом.

- Год или два назад он пригласил какого-то мальчика к себе в гости. Пока родителей не было дома, он отравил его чаем, подсыпав что-то в напиток. Приехала полиция, спустя день подростка отпустили. А что сейчас с тем мальчиком, я не знаю,- говорит источник.

Где находится предел жестокости этого юноши, с каждым разом сказать все сложнее...

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ИСТОЧНИК KP.RU