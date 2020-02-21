2020-02-21T11:30:13+03:00
Происшествия

В Мурманске переломали ноги догхантеру, объявившему войну зоозащитникам

В полицию пострадавший не обращался и участковому появившуюся информацию в соцсетях не подтвердил [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
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Двое с битами напали на догхантера во дворе. Фото: соцсетиДвое с битами напали на догхантера во дворе. Фото: соцсети
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Словно гром среди ясного неба грянула новость, что бумеранг все-таки настиг известного в Мурманске догхантера, который на исходе лета объявил войну зоозащитникам.

Напомним: мужчина положил на капот внедорожника труп собаки с траурной лентой на шее. В полиции возбудили уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Однако расследование затянулась из-за того, что главный фигурант то и дело попадается пьяным за рулем, и дознавателям приходится разбираться в новых эпизодах. Люди, видимо, устали ждать правосудия и решили отомстить за убийства собак сами.

- Пока полиция бездействовала в отношении живодера, местным жителям пришлось взять дело в свои руки. Мурманчане избили живодера-догхантера, сломали ему ноги и поставили на костыли. Теперь безработный живодер сетует на свои долги. Благодарим неравнодушных жителей, - такой пост появился в группе «Живодерам НЕТ» и моментально разлетелся по соцсетям.

Кстати, в местные популярные паблики видео своего избиения догхантер добавил сам, а в описании к нему была приписка, что участковый с неохотой взялся за проверку, и напавшим на мужчину грозит до 10 лет лишения свободы.

Между тем, в полиции «КП» сообщили, что пострадавший с заявлением к ним не обращался и, более того, в разговоре с участковым не подтвердил, что в отношении него были совершены какие-то противоправные действия.

В Мурманске переломали ноги догхантеру, объявившему войну зоозащитникам.Автор: соцсети! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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