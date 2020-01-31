Житель Мурманска, объявивший войну зоозащитникам, снова сел за руль подшофе

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:00:13+03:00

У дознавателя есть еще месяц на расследование нового эпизода резонансного уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кажется, мурманчанин, который прославился на всю столицу Заполярья и далеко за ее пределы своей выходкой, всерьез решил заняться коллекционированием уголовных дел. Напомним: в августе мужчина крайне оригинальным способом объявил войну зоозащитникам, водрузив на внедорожник, припаркованный на улице Мира, труп собаки с траурной лентой.

После страшного перформанса в полиции возбудили уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды к какой-то социальной группе».

- Расследование уголовного дела фактически окончено. Однако решено продлить срок дознания по нему, поскольку появился новый эпизод, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Еще в сентябре в полиции возбудили в отношении догхантера еще одно уголовное дело. На этот раз за повторную езду по улицам города в нетрезвом виде (статья 264.1 УК РФ). Правда, это не остановило мужчину. В январе его вновь поймали пьяным за рулем. Так в резонансном деле появился еще один эпизод. Кроме того, в рамках уголовного дела дознователи расследуют и неоднократное уклонение от административного надзора (часть 2 статьи 314.1 УК РФ).

- В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства уголовные дела соединены в одно производство. Срок расследования продлен до 29 февраля. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы, - подчеркивают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU