Мурманчанин, объявивший войну зоозащитникам, попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-25T09:37:42+03:00

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Если уж пренебрегать законом, так во всем. Видимо этим правилом руководствуется мурманчанин, объявивший в конце лета войну зоозащитникам. Напомним, догхантер водрузил на внедорожник в столице Заполярья труп собаки с траурной лентой на шее. За что в полиции и возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». А теперь к нему прибавится еще одно.

- Экипаж ДПС совместно с сотрудниками Росгвардии в районе улицы Мира остановили «Газель» и Hyundai. При проверке документов водитель микроавтобуса оказал неповиновение законному требованию инспекторов, и им пришлось применить к нему физическую силу, надев на мужчину в наручники, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

К тому же, буян был явно пьян, что и подтвердила освидетельствование. Как оказалась, сесть за руль подшофе мужчина позволяет себе не в первый раз. До этого его привлекали к административной ответственности за езду без прав и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На этот раз за свой поступок придется ответить в рамках Уголовного кодекса России – в полиции уже возбудили дело по статье 264.1 УК РФ, и составили административный протокол за неповиновение. В водителе микроавтобуса очевидцы опознали того самого догхантера.

- За рулем автомобиля Hyundai, следовавшего за микроавтобусом, была женщина, не имеющая водительского удостоверения, - отмечают в ведомстве. – Ей грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU