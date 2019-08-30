«Это война, зоозащитники!»: В Мурманске на машину положили труп собаки

Люди, не считающие братьев наших меньших за живых существ, кажется, всерьез вышли на тропу войны с теми, кто защищает животных. Вот уже третий день в Мурманске творится что-то невообразимое.

На корм косолапому

Вечером 28 августа в социальных сетях появились крайне интересные сообщения:

- Крик души! Поймал собаку на Скальной, 30. Кто хочет ее приютить? Отвезу как и прочих собак на 25 километр Серебрянской дороги. Пока первый желающий – косолапый!

К посту прилагалась фотография дворового пса, заточенного в клетку. Разумеется, волонтеры не могли пройти мимо такого и ринулись на помощь попавшему в беду животному.

- Главный герой вечера вел себя развязно, грубил, признался, что хочет продать пойманную собаку волонтерам. Цена – 2 тысяч рублей. О том, что животное нельзя содержать в машине и продавать, «бизнесмен» не знает, - рассказывает руководитель Фонда помощи животным «Путеводная звезда» Ксения Рязанцева. – По словам очевидцев, до нашего приезда мужчина со спутницей обсуждали, что с собаки можно снять шкуру и продать мясо.

Затем из дома выбежала женщина и сначала стала бить свою собаку на глазах у изумленной публики, а потом накинулась с кулаками на одного из волонтеров. В итоге без вмешательства правоохранительных органов не обошлось.

Такие объявления разлетелись по всем группам, а вылились в драку на улице.

- Сразу три человека написали заявления в полицию по факту причинения телесных повреждений у дома 30 по улице Скальная в Мурманске. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства конфликта, - сообщил «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

К слову, собаку зоозащитники все-таки забрали, а девушка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

После драки кулаками машут

После того, как конфликтующие стороны отпустили из отдела полиции, скандала стал разгораться с новой силой уже в социальных сетях. По группам с завидной быстротой разошлись угрожающие посты:

«С 1 сентября буду ловить по одной собаке и увозить на 25 километр Серебрянской автодороги! В рот закон, который не защищает нас!»

Зоозащитники в ответ призвали мурманчан писать обращения в Генеральную прокуратуру России с просьбой оградить их от асоциальных личностей:

«Мы, нижеподписавшиеся, просим вас защитить наши права и ограничить от постоянных угроз в адрес нас, граждан Мурманска, и наших животных, которые поступают от этого гражданина и его вечной спутницы. Мы не хотим ходить в своем родном городе, опасаясь, что человек, отсидевший срок за преступление, исполнит все, что грозится сделать!

Мы не хотим выгуливать своих домашних любимцев, а потом защищать их от самовыгульных опасных собак этого человека. Мы не хотим быть избитыми за одно только замечание. Пожилые люди боятся выходить вечером из дома и встретиться с этой парой, которая не боится ничего.

Незаконный отлов животных запечатленный на камеру с применением неизвестного вещества, после которого дальнейшая судьба собаки осталась тайной, так и остался безнаказанным. Незаконный отлов в гаражах при сотрудниках полиции, введя последних в заблуждение, предъявив документы якобы действуя от службы отлова, как далее стало известно – данный человек не является работником службы по регулированию численности животных без владельца, также остался безнаказанным.

Избиение девушки, сделавшей ему замечание и его спутнице, тоже может остаться безнаказанным.

Просим рассмотреть наше обращение по существу и помочь остановить произвол!»

Собака за собаку!

Признаться, последовавшие за этим события повергли в шок не только попавших в опалу волонтеров, но и простых горожан. Утром 30 августа у дома №9 по улице Мира в Мурманске прохожие обнаружили на капоте припаркованного внедорожника мертвую собаку с лентой «Это война, зоозащитники!». По словам очевидцев, за несколько минут до этого во двор заехала машина, в салоне которой стояла клетка с собакой. Именно она, видимо, потом и оказалась на капоте.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники. По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметил Никита Половнев.