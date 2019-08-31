В Мурманске возбудили уголовное дело по мертвой собаке на машине

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-31T09:04:51+03:00

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Большой общественный резонанс получил поступок мурманчанина, известного в городе как живодера. Напомним, мужчина положил на капот внедорожника, припаркованного у дома №9 по улице Мира, мертвую собаку с траурной лентой «Этой война, зоозащитники!». На место выехала следственно-оперативная группа, которая опросила очевидцев, а когда очередь дошла до мурманчанина, который по мнению окружающих и устроил этот перформанс, он просто забаррикадировался в своей квартире и отказался общаться с блюстителями порядка. Тем не менее, в полиции начали проверку, а к вечеру возбудили уголовное дело.

- В связи с тем, что на ленте, привязанной к трупу собаки, было обращение к определенной социально группе возбуждено уголовное дело пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. - Также назначены экспертизы для установления времени и причины гибели животного. По результатам этих экспертиз будет принято процессуальное решение.

В ведомстве уточняют, что на теле собаки имеются гнилостные изменения, поэтому бедняга погибла задолго до того, как оказалась на капоте внедорожника. Нарушителю общественного порядка грозит до пяти лет лишения свободы. Однако живущие в том районе люди просят оградить их от догхантера, не дожидаясь окончания расследования и суда – им просто страшно выходить из своих квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU