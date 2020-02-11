2020-02-11T11:14:32+03:00
Происшествия

Соцсети: В Мурманске живодер, объявивший войну зоозащитникам, убил еще одну собаку

В полиции уже начали проверку
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Обстоятельства гибели собаки теперь выясняет полиция. Фото: Валентина ТрошинаОбстоятельства гибели собаки теперь выясняет полиция. Фото: Валентина Трошина
Изменить размер текста:

Пока следователи разбираются в обстоятельствах одного уголовного дела и готовятся передать его в суд, главный фигурант не сидит без дела и подкидывает всю новую работу правоохранительным органам.

Напомним: в конце августа известный в Мурманске догхантер объявил войну зоозащитникам, водрузив на капот припаркованного внедорожника труп собаки с траурной лентой на шее. Позже в уголовном деле, возбужденном по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды к какой-то социальной группе», добавились еще два эпизода, правда, на этот раз за пьяную езду. Однако повисший над ним словно дамоклов меч Уголовный кодекс России никак не отразился на поведении возмутителя общественного спокойствия.

- 6 февраля в одном из автогородков в Ленинском округе Мурманска двое мужчин тащили к машине, принадлежащей ЦВСЖ, собаку с вывалившимся фиолетовым языком. На крики женщины: «Зачем убили собаку?», ответили: «Мы работаем, не мешайте!». Но все-таки стали «реанимировать»... Собака не ожила... Ее убили! – написала в соцсетях по просьбе знакомой Валентина Трошина. – Диспетчер ЦВСЖ уверяет, что не посылала машину по данному адресу.

В одном из мужчин на приложенных к посту фотографиях легко узнать того самого живодера, объявившего войну зоозащитникам. В полиции не стали ждать заявления от очевидцев и начали проверку по размещенной в социальных сетях информации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соцсети: В Мурманске живодер, объявивший войну зоозащитникам, убил еще одну собаку
На "Яндекс.Картах" можно увидеть перекрытия на дорогах Мурманской области
Для поезда Мурманск-Симферополь хотят кардинально изменить расписание
Из-за непогоды дорогу на Териберку и Туманный закрыли в седьмой раз
Команда из Мурманска сыграет в Премьер-лиге КВН в марте
В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму
Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево
В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок
Житель Мурманска напал на букмекеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей
Территория опережающего развития "Столица Арктики" даст 1813 рабочих мест
Футболист «Зенита» поделился печальными впечатлениями от визита в Мурманск
Администрацию Мурманска возмутила информация, что китайцев не пускают в кафе города
Ансамбль песни и пляски Северного флота не пустили на фестиваль в Киркенесе
Первый канал покажет выпуск "На самом деле" про скандал в горбольнице Мурманска
В Мурманске будут искать участников для передачи "Лучше всех!" с Максимом Галкиным
Мурманская область осталась на 10 месте в стране по доступности бензина
По следам трагедии: В Мурманской области проверяют хостелы и мини-гостиницы
На автодороге Снежногорск - Гаджиево столкнулись LADA Largus и рейсовый автобус
План развития Мурманской области представили в Абу-Даби
46-летний житель Мурманска погиб во время пожара, когда был дома один
Андрей Чибис: «Мы рискуем потерять уникальную саамскую культуру Кольского полуострова»
В Мурманской области появятся центры притяжения для молодежи
В Мурманской области рост цен на медицинские маски составил 300%
В Мурманске ищут героев норвежской программы 34-летней давности
Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура
В Апатитах пьяный водитель врезался в бетонную стену и уснул
Охрана наскальной живописи: канозерские петроглифы будут защищены на уровне правительства
Дорогу на Териберку перегородил снегоуборочный "КамАЗ"
В Мурманской области проиндексируют государственные выплаты молодым родителям