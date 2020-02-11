Соцсети: В Мурманске живодер, объявивший войну зоозащитникам, убил еще одну собаку

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:14:32+03:00

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Пока следователи разбираются в обстоятельствах одного уголовного дела и готовятся передать его в суд, главный фигурант не сидит без дела и подкидывает всю новую работу правоохранительным органам.

Напомним: в конце августа известный в Мурманске догхантер объявил войну зоозащитникам, водрузив на капот припаркованного внедорожника труп собаки с траурной лентой на шее. Позже в уголовном деле, возбужденном по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды к какой-то социальной группе», добавились еще два эпизода, правда, на этот раз за пьяную езду. Однако повисший над ним словно дамоклов меч Уголовный кодекс России никак не отразился на поведении возмутителя общественного спокойствия.

- 6 февраля в одном из автогородков в Ленинском округе Мурманска двое мужчин тащили к машине, принадлежащей ЦВСЖ, собаку с вывалившимся фиолетовым языком. На крики женщины: «Зачем убили собаку?», ответили: «Мы работаем, не мешайте!». Но все-таки стали «реанимировать»... Собака не ожила... Ее убили! – написала в соцсетях по просьбе знакомой Валентина Трошина. – Диспетчер ЦВСЖ уверяет, что не посылала машину по данному адресу.

В одном из мужчин на приложенных к посту фотографиях легко узнать того самого живодера, объявившего войну зоозащитникам. В полиции не стали ждать заявления от очевидцев и начали проверку по размещенной в социальных сетях информации.

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