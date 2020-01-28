В Кабо-Верде начался суд над мурманскими моряками, которых обвиняют в контрабанде 9,5 тонн кокаина

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:43:20+03:00

Один из членов экипажа судна Eser умер после года заточения в африканской тюрьме

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В конце января 2019 года экипаж судна Eser, шедшего под панамским флагом, был задержан - на борту сотрудники полиции нашли 9,5 тонн кокаина. Напомним: в порт Прая республики Кабо-Верде моряки зашли вынужденно из-за смерти одного из мужчин.

Уже год экипаж, большей частью состоящий из мурманчан, находится в местной тюрьме. Осенью ему было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Адвокаты говорят, что ждать обвинения можно было почти два года, поэтому россиянам повезло.

Как и было обещано, в начале 2020 года начался суд над моряками.

- Сегодня из Кабо-Верде поступила ожидаемая, но очень долгожданная новость! В столице Прая начался судебный процесс над российскими моряками, задержанными в январе прошлого года по подозрению в контрабанде наркотиков. Напомню, что наши моряки свою вину не признают и считают себя невиновными! Надеюсь на квалифицированную работу привлеченного нами адвоката и на то, что суд разберется во всех обстоятельствах данного дела и вынесет справедливый приговор! - сообщил на личной странице в "ВКонтакте" 27 января депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

Моряки и их защита настаивают на том, что не знали, какой груз везут. Тем более, что судовладелец пропал, поэтому пока нельзя установить, кому принадлежала столь солидная партия наркотиков.

Мужчины очень устали от заточения и жары. Один из них - Сергей Животов - уже не дождался суда. У него обостроилось хроническое заболевание, и врачи не смогли его спасти. Тело россиянина уже доставили на Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU