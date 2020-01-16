Умер один из мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:36:17+03:00

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Почти год экипаж судна Eser томится в тюрьме африканской республики Кабо-Верде. Напомним: в январе прошлого года моряки вынуждено зашли в порт из-за смерти старпома. Тогда же полиция нашла на борту 9,5 тонн кокаина.

Осенью экипажу, большую часть которого составляют мурманские моряки, было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Ожидается, что суд над нашими земляками состоится уже в ближайшее время.

Увы, не все моряки смогут услышать оправдательный или обвинительный приговор. Стало известно, что один из членов экипажа умер. Речь идет о Сергее Животове.

- Последние несколько месяцев он очень плохо себя чувствовал, усилиями посольства и адвоката удалось на некоторое время перевести его из тюрьмы в городскую больницу на лечение, наступило улучшение, нам удалось организовать для Сергея индивидуальное питание, которое ему было жизненно необходимо, но увы... Несколько дней назад наступило резкое ухудшение состояния здоровья, и, хоть наши дипломаты и сумели вновь добиться его перевода в больницу, однако в ночь на среду Сергей Животов скончался в больнице города Прая. Хочу выразить соболезнование родным и близким Сергея Животова! - сообщил грустную новость депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела Сергея на Родину. Напомним: морякам регулярно передают лекарства, т.к. многие из них имеют серьезные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU