Томящимся в тюрьме Кабо-Верде мурманским морякам предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
В конце января судно под панамским флагом Eser зашло в порт африканской республики Кабо-Верде из-за смерти старпома. Но это было только началом неудач: полиция нашла на борту 9,5 тонн кокаина, экипаж - он почти весь состоит из мурманских моряков - задержали.
Уже полгода наши земляки томятся в местной тюрьме. Обвинение им было предъявлено только на днях. Как ранее сообщал депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер, северян могли обвинить по трем статьям: контрабанда наркотиков, отмывание преступных денежных средств, участие в организованном преступном сообществе. Все они тяжкие и влекут за собой большие сроки заключения. Однако сейчас стало известно, что судить мурманчан будут только за контрабанду.
Полгода в ожидании обвинения - еще не такой большой срок по меркам Кабо-Верде. Следствие могло идти 30 месяцев. Напомним, ранее для моряков наняли адвоката - средства на него собирали всем миром.
ИСТОЧНИК KP.RU