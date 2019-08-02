2019-08-02T12:46:00+03:00
Происшествия

Томящимся в тюрьме Кабо-Верде мурманским морякам предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

На судне Eser нашли 9,5 тонн кокаина
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманские моряки были задержаны в феврале этого года и с тех пор находятся в тюрьме. Фото: из архива Алексея ВеллераМурманские моряки были задержаны в феврале этого года и с тех пор находятся в тюрьме. Фото: из архива Алексея Веллера
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В конце января судно под панамским флагом Eser зашло в порт африканской республики Кабо-Верде из-за смерти старпома. Но это было только началом неудач: полиция нашла на борту 9,5 тонн кокаина, экипаж - он почти весь состоит из мурманских моряков - задержали.

Уже полгода наши земляки томятся в местной тюрьме. Обвинение им было предъявлено только на днях. Как ранее сообщал депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер, северян могли обвинить по трем статьям: контрабанда наркотиков, отмывание преступных денежных средств, участие в организованном преступном сообществе. Все они тяжкие и влекут за собой большие сроки заключения. Однако сейчас стало известно, что судить мурманчан будут только за контрабанду.

Полгода в ожидании обвинения - еще не такой большой срок по меркам Кабо-Верде. Следствие могло идти 30 месяцев. Напомним, ранее для моряков наняли адвоката - средства на него собирали всем миром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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