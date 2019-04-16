Собраны деньги на адвоката для мурманских моряков, арестованных в Кабо-Верде за кокаин

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-16T13:40:02+03:00

Мурманские моряки уже 2 месяца томятся в тюрьме Кабо-Верде, но скорее всего адвокат докажет их невиновность. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Борис КОКУРИН

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Появились новые подробности о судьбе жителей Заполярья, которые застряли в тюрьме африканского государства. Причем, оптимистичные - поддержка депутата Алексея Веллера сыграла свою роль. На днях стало известно, что мурманские моряки, задержанные в Кабо-Верде с нелегальным грузом, получат защиту.

- Собрана необходимая сумма средств, включая добровольные пожертвования, на оплату адвокатских услуг. Российский профессиональный союз моряков создал фонд средств для оплаты материальной помощи морякам - дополнительных медикаментов, продуктов питания, телефонных карточек, - сообщает посольство РФ в республике Кабо-Верде.

Кроме того, 70-летний капитан Сергей Котловский и матрос Сергей Животов побывали в больнице. Обоим разрешили пройти обследование, назначили курс лечения. Решается вопрос об открытии отдельного банковского счета. Для поддержки родственников моряков со стороны населения.

Капитан Сергей Котловский отлично зарекомендовал себя во время работы на прежнем судне «Владивосток». Фото: «Одноклассники»

Арестованные мурманчане настаивают на своей невиновности: с кокаином их подставили. Команда, кстати, очень сплоченная - все хорошо знают друг друга. В рейс пошли из-за отсутствия других контрактов. Уже при найме команды, в декабре 2018 года, казалось, что дело нечисто: все проходило третьих лиц, зачастую по «удаленке».

Согласно расследованию канала «RTVI», «кокаиновый след» ведет к трем испанцам из Панамы; найти их пока не удалось. Фирма-хозяин судна «Eser» оказалась подставной, а сайт и «электронка» - фальшивыми. Мешки с кокаином весом в 10 тонн укладывали в балластный отсек еще до прибытия мурманской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU