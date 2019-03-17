2019-03-17T14:49:55+03:00
Общество

В Мурманске собирают деньги на помощь морякам, арестованным за кокаин в Кабо-Верде

Алексей Веллер встретился с родственниками задержанных и сообщил, что держит ситуацию на контроле
Иван ПЕТРОВ
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В администрации Мурманска городские власти пообщались с родственниками мурманских моряков, которые арестованы в Кабо-Верде. Фото: citymurmansk.ruВ администрации Мурманска городские власти пообщались с родственниками мурманских моряков, которые арестованы в Кабо-Верде. Фото: citymurmansk.ru
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Хороший адвокат стоит дорого. Особенно, по международным вопросам. В этом убедились родственники мурманских моряков, арестованных в Кабо-Верде. Им требуется несколько миллионов рублей. О старте благотворительных сборов стало известно 16 марта, на встрече в администрации Мурманска. Курирует сбор учредитель организации «ФОНД МУРМАНСК» Юрий Крохмаль.

- Я не мог остаться в стороне от этой истории. Одного из членов экипажа я знаю лично. И сам когда-то связал свою жизнь с морем. Есть такое понятие - «морское братство». Именно поэтому призываю всех руководителей торговых судоходных компаний и рыболовных организаций нашего города присоединиться к собору средств, - сообщил Юрий Дмитриевич.

Реквизиты указаны на сайте городской мэрии.

Алексей Веллер, в свою очередь, заметил, что главное сейчас - оказать помощь мурманчанам и их близким. Депутат госдумы держит ситуацию на контроле, общаясь с послом Кабо-Верде и представителями МИДа.

Трагическая эпопея с задержанием мурманчан началась 1 февраля. Когда судно ESER зашло в город-порт Прая государства Кабо-Верде, полицейские нашли на борту 10 тонн кокаина. Полтора месяца моряки сидят в местной тюрьме, где часто страдают от невыносимой духоты.

Родственники судовой команды утверждают: экипаж не знал о противозаконном грузе. Есть информация, что по накладным он проходил как «цемент». Вдобавок, адрес компании-судовладельца оказался фиктивным. Неужели, международная наркомафия вслепую использовала российских моряков, введя их в заблуждение?

ИСТОЧНИК KP.RU

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