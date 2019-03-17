В Мурманске собирают деньги на помощь морякам, арестованным за кокаин в Кабо-Верде
Хороший адвокат стоит дорого. Особенно, по международным вопросам. В этом убедились родственники мурманских моряков, арестованных в Кабо-Верде. Им требуется несколько миллионов рублей. О старте благотворительных сборов стало известно 16 марта, на встрече в администрации Мурманска. Курирует сбор учредитель организации «ФОНД МУРМАНСК» Юрий Крохмаль.
- Я не мог остаться в стороне от этой истории. Одного из членов экипажа я знаю лично. И сам когда-то связал свою жизнь с морем. Есть такое понятие - «морское братство». Именно поэтому призываю всех руководителей торговых судоходных компаний и рыболовных организаций нашего города присоединиться к собору средств, - сообщил Юрий Дмитриевич.
Реквизиты указаны на сайте городской мэрии.
Алексей Веллер, в свою очередь, заметил, что главное сейчас - оказать помощь мурманчанам и их близким. Депутат госдумы держит ситуацию на контроле, общаясь с послом Кабо-Верде и представителями МИДа.
Трагическая эпопея с задержанием мурманчан началась 1 февраля. Когда судно ESER зашло в город-порт Прая государства Кабо-Верде, полицейские нашли на борту 10 тонн кокаина. Полтора месяца моряки сидят в местной тюрьме, где часто страдают от невыносимой духоты.
Родственники судовой команды утверждают: экипаж не знал о противозаконном грузе. Есть информация, что по накладным он проходил как «цемент». Вдобавок, адрес компании-судовладельца оказался фиктивным. Неужели, международная наркомафия вслепую использовала российских моряков, введя их в заблуждение?
ИСТОЧНИК KP.RU