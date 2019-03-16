Мурманские моряки с судна ESER, задержанные в Кабо-Верде, жалуются на ужасные условия содержания

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-16T10:19:11+03:00

Уже полтора месяца мурманские моряки томятся в тюрьме Кабо-Верде, хотя обвинение им так и не предъявили. Фото: Артемий Лебедев

По словам родственников, уже двум северянам стало плохо в душных камерах тюрьмы «Сан Мартиньш», но врача сказали ждать до понедельника

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Полтора месяца экипаж судна ESER находится в заточении в тюрьме «Сан Мартиньш» города Прая африканского государства Кабо-Верде, несмотря на то, что обвинение ему до сих пор не предъявили. Напомним, 12 моряков, из которых девять мурманчан, задержали 31 января после того, как на борту сухогруза были обнаружены 9,5 тонн кокаина. Почти сразу в тюрьме их навесили сотрудники посольства России в Кабо-Верде, передали им гуманитарную помощь и убедились, что соотечественников содержат в нормальных условиях и обеспечили трехразовым питанием. Но, кажется, спустя полтора месяца ситуация изменилась кардинально.

- К нам обратились родственники, знакомые и близкие задержанных в Кабо-Верде моряков и сообщили, что тех содержат в ужасных условиях. Последние три недели россиян в тюрьме не навещали ни сотрудники посольства, ни адвокат, - рассказывают корреспонденты телекомпания «Арктик ТВ». - В прошлую пятницу, 8 марта, двое мужчин почувствовали себя плохо и просили вызвать врача. Но медицинской помощи их попросили подождать до понедельника.

Плохое самочувствие вполне закономерно: кормят плохо, в камерах душно, а на прогулку в тюремный дворик россиян выводят раз в неделю. О своем бедственном положении моряки успели сообщить по телефону родственникам – два раза в месяц им разрешают трехминутные звонки на Родину.

Тем не менее, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге о том, что значимых жалоб и претензий, в том числе по условиям содержания, со стороны российских моряков не фиксировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU