Депутат Госдумы Алексей Веллер показал, как выглядят мурманские моряки, полгода сидящие в африканской тюрьме
Депутат Госдумы Алексей Веллер на этой неделе завел страницу в "ВКонтакте". И первые его записи посвящены серьезной теме.
Парламентарий от Мурманской области занялся делом мурманских моряков с судна Esser, которых в феврале этого года задержали в порту Кабо-Верде - на борту было обнаружено 9,5 тонн кокаина.
С тех пор наши земляки находятся в тюрьме, только благодаря отклику северян, удалось собрать деньги на адвоката, чтобы он занялся этим непростым делом. Алексей Веллер уже не в первый раз летит в Кабо-Верде, чтобы посетить моряков и узнать последние новости о них.
- Есть хорошая новость: следствие обещает предъявить обвинение в июле, напомню, по местному законодательству все могло тянуться 2 года! Но есть и плохая новость: обвинение с высокой долей вероятности будет выдвинуто по трем статьям: контрабанда наркотиков, отмывание преступных денежных средств, участие в организованном преступном сообществе! Все статьи тяжкие и с большими сроками наказания! Поэтому работа адвокату предстоит большая и сложная, - сообщил Алексей Веллер.
Также депутат привез россиянам нужные лекарства и пополнил их личные тюремные счета
- Несмотря на полгода в африканской тюрьме, держатся и морально и физически! По-прежнему считают себя невиновными и надеются на оправдательный приговор! - уточнил парламентарий.
ИСТОЧНИК KP.RU