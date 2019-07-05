Депутат Госдумы Алексей Веллер показал, как выглядят мурманские моряки, полгода сидящие в африканской тюрьме

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-05T10:21:26+03:00

Мурманские моряки стараются не унывать и считают себя невиновными. Фото: из архива Алексея Веллера

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Депутат Госдумы Алексей Веллер на этой неделе завел страницу в "ВКонтакте". И первые его записи посвящены серьезной теме.

Парламентарий от Мурманской области занялся делом мурманских моряков с судна Esser, которых в феврале этого года задержали в порту Кабо-Верде - на борту было обнаружено 9,5 тонн кокаина.

С тех пор наши земляки находятся в тюрьме, только благодаря отклику северян, удалось собрать деньги на адвоката, чтобы он занялся этим непростым делом. Алексей Веллер уже не в первый раз летит в Кабо-Верде, чтобы посетить моряков и узнать последние новости о них.

- Есть хорошая новость: следствие обещает предъявить обвинение в июле, напомню, по местному законодательству все могло тянуться 2 года! Но есть и плохая новость: обвинение с высокой долей вероятности будет выдвинуто по трем статьям: контрабанда наркотиков, отмывание преступных денежных средств, участие в организованном преступном сообществе! Все статьи тяжкие и с большими сроками наказания! Поэтому работа адвокату предстоит большая и сложная, - сообщил Алексей Веллер.

Также депутат привез россиянам нужные лекарства и пополнил их личные тюремные счета

- Несмотря на полгода в африканской тюрьме, держатся и морально и физически! По-прежнему считают себя невиновными и надеются на оправдательный приговор! - уточнил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU