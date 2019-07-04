2019-07-04T16:34:07+03:00
Общество

Депутат Госдумы Алексей Веллер улетел в Кабо-Верде к задержанным за кокаин морякам

Жители Мурманской области уже шесть месяцев находятся в тюрьме
Мария ПАШЕНКОВА
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Esser задержали в феврале этого года за почти 10 тонн кокаина. Фото: youtube.comEsser задержали в феврале этого года за почти 10 тонн кокаина. Фото: youtube.com
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В феврале этого года в Кабо-Верде задержали судно Esser: на его борту полиция нашла почти 10 тонна кокаина. Были задержаны 11 моряков - жителей Мурманской области.

С тех прошло уже почти полгода, все это время северяне находятся в местной тюрьме. Родные моряков попросили депутата Госдумы от Мурманской области Алексея Веллера сделать хоть что-то.

Благодаря тому, что жители Мурманской области собрали деньги, удалось нанять адвоката для экипажа Esser. Алексей Веллер уже летал в Кабо-Верде, чтобы встретиться с задержанными. А теперь отправился снова.

- Прекрасная передышка в Лиссабоне по дороге в Африку после 7-часового перелета из Москвы и предстоящего 5-часового до Кабо-Верде. Лучше просто сложно придумать! Завтра начинаю работу в Кабо-Верде. В первый день планируется встреча с адвокатом и посещение наших моряков, а потом запланировано еще много интересных и важных встреч, - написал парламентарий на личной странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что морякам оказывают медицинскую помощь, т.к. у некоторых из них есть проблемы со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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