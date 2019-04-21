2019-04-21T07:52:04+03:00
Происшествия

Алексей Веллер рассказал, откуда у мурманских моряков оказались 9,5 тонн кокаина

Депутат Госдумы слетал в Кабо-Верде и узнал версию у адвоката
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На грузовом судне Eser под панамским флагом обнаружили 9,5 тонн кокаина. Фото: Ria Maat (marinetraffic.com)На грузовом судне Eser под панамским флагом обнаружили 9,5 тонн кокаина. Фото: Ria Maat (marinetraffic.com)
Изменить размер текста:

В конце января грузовое судно под панамским флагом Eser зашло в порт Кабо-Верде из-за смерти члена экипажа. На борту полицейские обнаружили 9,5 тонн кокаина. Весь экипаж, в том числе мурманских моряков, отправили в тюрьму.

На днях к ним прилетел депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, к которому за помощью обратились родственники россиян. Он рассказал, как наркотик попал на Eser, - версией с ним поделился адвокат задержанных.

- Как нам рассказал защитник, груз, который оказался кокаином, был перегружен в водах Карибского бассейна. По заявлению капитана, это происходило под угрозой. Была принудительная команда взять груз на борт. Подошли три лодки, в одной из которых находились вооруженные люди. Версия капитана заключается в том, что команда в этот момент находилась в безвыходном положении. Помимо слов экипажа, как говорит адвокат, у этой версии существуют определенные объективные доказательства, которые были переданы полиции Кабо-Верде. Сейчас с этим разбирается следствие, - цитирует Алексея Веллера РБК.

Моряки считают себя невиновными и надеются, что их оправдают. Деньги на адвоката удалось собрать благодаря неравнодушным северянам и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске служебная собака нашла дилера с двумя свертками гашиша
В Оленегорске впервые сел вертолет санавиации с жительницей Краснощелья на борту
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обсудил с молодежью полярки
Дедушку, который случайно сошел не на своей остановке, видели в Североморске
Вслед за Парижем: в Мурманске горела церковь
В аэропорту «Мурманск» пьяный водитель самосвала протаранил пять припаркованных машин
В Коле Андрея Чибиса попросили о «пятидневке» для заполярных школьников
Рейс из Мурманска, на котором объявился террорист, прибыл в Санкт-Петербург к полуночи
В аэропорту "Мурманск" мужчина зашел в самолет и сказал, что он террорист
Известные писатели-фантасты приехали в Ковдор в поисках Гипербореи
В Апатитах на озере Имандра умер рыбак
Полиция Мурманска изъяла куртки и джинсы под брендами «Columbia» и «Levi's»
В Мурманске мужчина напал на фельдшера скорой помощи
На чердаке мурманского краеведческого музея в ходе ремонта нашли птенцов сизого голубя
В Полярном мужчина вызвал полицейских домой и распылили на них слезоточивый газ
Для Кандалакшской ЦРБ пока не нашли главного врача
В Мурманске собирают деньги на операцию собаке с гниющей лапой
Источник: Андрей Чибис назвал кандидатов на увольнение из-за истории с драмтеатром
Пассажиркой итальянца, пытавшегося перепрыгнуть на машине мост в Петербурге, оказалась мурманчанка
Появилось видео смертельной аварии в Мурманской области, которую спровоцировал неизвестный лихач
В Мурманской области ветераны Великой Отечественной в Дню Победы получат по пять тысяч рублей
В Мурманской области туристы видели следы медведя