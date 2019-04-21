Алексей Веллер рассказал, откуда у мурманских моряков оказались 9,5 тонн кокаина

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-21T07:52:04+03:00

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В конце января грузовое судно под панамским флагом Eser зашло в порт Кабо-Верде из-за смерти члена экипажа. На борту полицейские обнаружили 9,5 тонн кокаина. Весь экипаж, в том числе мурманских моряков, отправили в тюрьму.

На днях к ним прилетел депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, к которому за помощью обратились родственники россиян. Он рассказал, как наркотик попал на Eser, - версией с ним поделился адвокат задержанных.

- Как нам рассказал защитник, груз, который оказался кокаином, был перегружен в водах Карибского бассейна. По заявлению капитана, это происходило под угрозой. Была принудительная команда взять груз на борт. Подошли три лодки, в одной из которых находились вооруженные люди. Версия капитана заключается в том, что команда в этот момент находилась в безвыходном положении. Помимо слов экипажа, как говорит адвокат, у этой версии существуют определенные объективные доказательства, которые были переданы полиции Кабо-Верде. Сейчас с этим разбирается следствие, - цитирует Алексея Веллера РБК.

Моряки считают себя невиновными и надеются, что их оправдают. Деньги на адвоката удалось собрать благодаря неравнодушным северянам и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU