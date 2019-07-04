Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер завел страницу в "ВКонтакте"

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-04T08:57:06+03:00

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Если в правительстве Мурманской области всегда охотно заводили аккаунты в социальных сетях, то в администрации столицы Заполярья такой способ общения с населением не жаловали. Только Дмитрия Филлипова, который стал мэром после Алексея Веллера, можно было найти в Твиттере и в Инстаграме (хотя эта страница была закрытой).

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев и мэр города Тамара Прямикова до сих пор не появились в социальных сетях, предпочитая ограничиться официальной страницей администрации.

А вот Алексей Веллер, который стал депутатом Госдумы от Мурманской области, все-таки завел страницу в "ВКонтакте". Случилось это 2 июля.

Правда, пока у имени парламентария не стоит синяя галочка, что говорило бы, что аккаунт проверен администрацией и он не фальшивый. В свое время в соцсети появилась страница появилась и у экс-губернатора Марины Ковтун. Но к ней глава региона не имела отношения.

На своей странице Алексей Веллер уже написал слова скорби по пожару на подлодке, который унес жизни 14 офицеров.

ИСТОЧНИК KP.RU