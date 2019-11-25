2019-11-25T08:31:27+03:00
Общество

В феврале 2020 года мурманским морякам, задержанным в Кабо-Верде, должны вынести приговор

Мужчин обвиняют в контрабанде кокаина
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: MarinetrafficФото: Marinetraffic
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В конце января этого года в африканской республике Кабо-Верде задержали экипаж судна Eser, которое шло под панамским флагом. Почти все моряки - жители Мурманской области.

Напомним: сухогруз зашел в порт из-за смерти старпом. На борт поднялись полицейские, которые обнаружили почти 9,5 тонн кокаина. Уже 10 месяцев моряки находятся в тюрьме, в августе им предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

По местным меркам, процесс над северянами идет быстро, ведь обвинение они могли ждать почти два года. При этом ожидалось, что уже осенью начнется суд. Однако ждать его до Нового года не приходится.

- На сегодняшний день мы имеем предварительную информацию от органов юстиции Кабо Верде, что судебный процесс над моряками должен начаться в последней декаде января 2020 года, также нас заверяют, что сам процесс не будет растянут по времени, и, скорее всего, уже в феврале будет вынесено судебное решение. Важнейшим моментом в ходе судебного разбирательства станет борьба с обвинением моряков в участии в организованном преступном сообществе! Это очень тяжелая статья, я абсолютно уверен, что моряки попали во всю эту неприятную историю невольно, и уж ни о каком предварительном сговоре не может быть и речи, - заявил депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер.

Через него поддерживается связь родных с задержанными. Северяне получают лекарства, книги и деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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