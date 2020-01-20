В Мурманской области в крещенскую ночь окунулись в иордани около 4400 человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:57:30+03:00

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С 18 на 19 января в Мурманской области прошло Крещение Господне. К важному христианскому празднику готовились заранее – спасатели измеряли толщину льда и рассказывали, как правильно окунаться в прорубь. В этот раз погрузиться в святой источник решилось не так много человек, как в прошлом году. Вероятнее всего, дело было в морозах, ведь не каждому захочется заходить в студеную воду, когда за окошком минус 20 градусов.

- В ночь с 18 на 19 января в 14-ти населенных пунктах области состоялись крещенские купания, в которых приняли участие около 4400 человек. Общественный порядок охраняли полицейские, сотрудники Росгвардии, члены добровольной народной дружины и представители общественных объединений правоохранительной направленности. Никаких происшествий во время купаний не произошло, - рассказала начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Кроме того, 18 января в шести церквях и храмах Мурманской области прошли праздничные службы, посвященные Крещению. Богослужения посетили около 770 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU