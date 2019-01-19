2019-01-19T11:52:14+03:00
Общество

В Мурманской области на Крещение искупалось 7000 человек

К счастью, уже который год этот праздник проходит без происшествий
Елена МОЛОДЦОВА
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На Семеновском озере выстроилась очередь из желающих окунуться в освещенные воды. Фото: Надежда ПархоменкоНа Семеновском озере выстроилась очередь из желающих окунуться в освещенные воды. Фото: Надежда Пархоменко
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К этому святому празднику православные и спецслужбы готовились всю неделю. Еще бы необходимо было проверить выдержит ли лед всех желающих принять участие в Крещенских купаниях, вырубить полыньи и сделать их безопасными. И, как оказалось, все приготовления были не зря.

- В Мурманской области в Крещенских богослужениях и купаниях приняли участие 7000 человек. Для них в 11 населенных пунктах Кольского полуострова были оборудованы 12 купелей. Общественный порядок обеспечивали 140 сотрудников правоохранительных органов, Росгвардии, казачества и ЧОПов. Никаких происшествий во время купания не произошло, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним, изначально для традиционного омовения в Крещенскую ночь было оборудовано 14 мест, но едва ли не в последний момент ЗАТО Александровск отменил купания на своей территории. Виной всему – недостаточная толщина льда на местных водоемах. А вот жителям Кандалакши власти даже не стали давать ложных надежд – второй год подряд зима не успевает достаточно подготовить лед к православному празднику. Правда, отсутствие официальной купели оказалось не помехой для северян.

- Кандалакшане все-таки не остались в стороне от Крещенских купаний. На Монастырском наволоке горожане окунулись в освященную воду, - сообщила группа «КАНДАЛАКША ОНЛАЙН».

Мороз решил дать возможность людям окунуться, а потом стал набирать силу. В полночь в Мурманске было всего минус 12 градусов. Правда, ощущались они как все 17.

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